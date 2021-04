Cuca consulta Palmeiras e quer levar atacante de R$ 6 milhões anuais para a Libertadores; Verdão não quer “reforçar” Atlético-MG

Ao conquistar o Campeonato Brasileiro em 2016, Cuca deixou o Palmeiras para um tempo “sabático”. Ao término da temporada, seu ataque era composto por Dudu, Roger Guédes e Gabriel Jesus. Com a saída do camisa 33 para o Manchester City, o Verdão trouxe Miguel Borja, a sensação do futebol sul-americano na época.









Para o comando técnico, Eduardo Baptista assumia como aposta e ainda ganhava Keno e Willian, esse último emprestado do Cruzeiro. Pode-se dizer que o Bigode, como é conhecido, chegou sem grande alarde, mas foi um dos atacantes que mais rendeu na Academia de Futebol nas últimas temporadas. São 54 gols, sendo 17 somente na última temporada.

A importância do atacante de 34 anos é tanta para o Palmeiras que Cuca, hoje no Atlético-MG, indicou o jogador para a temporada 2021. A informação procede de apuração do colega Bruno Andrade, do UOL Esporte. A princípio, o Verdão não se mostrou disposto a negociar, especialmente quando significa reforçar um rival na Libertadores.

Willian tem renovação encaminhada no Palmeiras, mesmo com interesse do Galo (Foto: César Greco)



Willian tem contrato no Palmeiras até dezembro, mas a direção alviverde já sinalizou uma renovação, podendo até oferecer um plano para o atacante se aposentar no Allianz Parque. O Fluminense é outro clube interessado em sua contratação, dessa vez por indicação de Roger Machado, mas se assustou com os vencimentos, acima dos R$ 500 mil mensais (R$ 6 milhões anuais aproximadamente).

De acordo com Andrade, a prioridade do Atlético-MG é trazer um atacante e um zagueiro, ambos sendo brasileiros (já que tem vários estrangeiros no elenco). E olha que o Galo trouxe Hulk nesta janela de transferências.

Pelos tempos de Palmeiras, Cuca indicou Bigode ao Atlético-MG (Foto: César Greco)



Por sua vez, o Palmeiras está no mercado atrás de uma “sombra” a Luiz Adriano no comando de ataque. Nomes como Taty Castellanos, Juan Dinenno, Sebastián Pereira e Enzo Copetti foram sondados. O centroavante do New York City (USA) é quem o clube alviverde oficializou proposta de empréstimo, mas ainda sem novidades.