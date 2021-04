Cuca dá ‘patada’ após cobrança por Zaracho no Galo: “Não pra agradar vocês”; baixo desempenho gera insatisfação

O Atlético é uma grande incógnita para esta temporada. Depois de frustrar os torcedores e não conseguir desempenhar o que era esperado do time dentro de campo, o Alvinegro ainda perdeu o técnico Jorge Sampaoli, que se transferiu para o futebol francês. Para o seu lugar, a diretoria do Galo optou pelo retorno de Cuca, campeão da Libertadores 2013 com o clube mineiro.









Embora tenha um ótimo elenco nas mãos, Cuca ainda pede reforços para a diretoria atleticana, que vem buscando mais nomes no mercado. O último a desembarcar na Cidade do Galo foi o meio-campista Tchê Tchê, mas o treinador e a direção não consideram que o grupo está fechado e mais contratações devem ser feitas ao longo da temporada.

Foto: Pedro Souza / Atlético



Neste domingo (18), o Galo bateu o Boa Esporte com gol de pênalti nos acréscimos e venceu por 2 a 1. Porém, novamente, apesar da vitória o desempenho do time foi ruim. Em entrevista coletiva após o duelo, Cuca ponderou alguns pontos e afirmou que investimento não significa vitórias, além de que é cobrado por resultados e não para agradar torcedores.

“Nós temos uma cobrança enorme em cima do investimento que foi feito. O futebol não é assim, porque você o maior investimento, o maior nome, você vai entrar e ganhar ao natural. A vitória vai acontecer, mas tem que ter trabalho. O Galo ganhar de 2 a 1 não é bom, porque nós temos uma pressão enorme em cima do investimento”, explicou.

Se eu fosse o Galo: Se bancar o Cuca, arruma um vendedor pro Zaracho que recompense o investimento. Ou então assuma que vai perder dinheiro, o que seria irresponsabilidade. — J. Cheab (@cheab)

April 19, 2021





“O Atletico jogou dez partidas no ano e ganhou oito. É uma pressão enorme, cada um tem sua referência. O mais importante é eu estar com minhas ideias em ordem, porque serei cobrado pelos resultados e não por agradar vocês por esse ou aquele jogador”, explicou o técnico quando questionado sobre a ausência de Zaracho.