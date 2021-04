Cuca é incansável e Atlético-MG faz consulta por Kanu: “Botafogo libera a partir de US$ 3 milhões”, diz setorista

Nas últimas horas, o zagueiro Kanu agitou as manchetes do Botafogo. O defensor foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) pela expulsão no clássico contra o Flamengo, ocorrida no dia 24 de março, pelo Campeonato Carioca. Por unanimidade dos votos, o camisa 3 foi suspenso em uma partida, porém, a pena foi convertida em advertência.

Na ocasião, aos 20 minutos do segundo tempo do clássico disputado no estádio Nílton Santos, o Flamengo puxou um contra-ataque com Rodrigo Muniz. Para evitar que o centroavante ficasse cara a cara com o goleiro Douglas Borges, Kanu cometeu a falta e recebeu o segundo cartão amarelo.

Dessa forma, o beque está liberado para entrar em campo pelo Botafogo no próximo domingo (02), às 18h (horário de Brasília), contra o Nova Iguaçu. A partida é válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio, segundo turno do Carioca. Só que nesta quinta (29), Kanu viu seu nome envolvido em mais uma tratativa de mercado do futebol brasileiro.

Os colegas Thiago Fernandes e Bruno Andrade, do UOL Esporte, informaram que o Atlético-MG sondou a situação do zagueiro de 24 anos, que tem contrato no Botafogo até dezembro de 2022. Na última temporada, a qual foi desastrosa do Glorioso por novo rebaixamento, Kanu foi um dos únicos remanescentes do elenco e mostrou muita gratidão pelo clube onde foi formado.

Kanu tem contrato no Botafogo até dezembro de 2022 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)



Tanto que não saiu apesar de oferta do São Paulo em fevereiro. O Cruz Azul, do México, também tentou o beque do Alvinegro. As conversas com o Atlético estão em estágio inicial, informa a reportagem, mas o Botafogo é muito claro: só libera Kanu a partir dos US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões na cotação atual).

Desde que voltou ao Galo, o técnico Cuca pediu a chegada de mais um zagueiro. Oficialmente tanto o Atlético quanto o Botafogo – por meio do executivo Eduardo Freeland – negam qualquer contato por Kanu, uma das principais joias negociáveis do Glorioso em meio à grave crise financeira. Há cerca de um mês, o clube negociou o volante Caio Alexandre com o Vancouver Whitecaps, do Canadá.