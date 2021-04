Cuca estuda pedido de demissão e pega diretoria do Atlético de surpresa; técnico não esperava rejeição da Massa

Sob o comando de Cuca, que retornou ao clube depois de ter conquistado a inédita Libertadores em 2013, o Atlético não vem agradando seus torcedores – que na maioria pedem a demissão do técnico. Na última quarta-feira (21), o Galo estreou na competição continental, fora de casa, diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, e ficou no empate em 1 a 1.









Além do desempenho abaixo do esperado, algumas decisões e preferência do treinador irritam a Massa. Ao pedir a contratação de Tchê Tchê, que estava no São Paulo, Cuca preteriu o meio-campista Zaracho, muitas vezes nem relacionando o argentino para as partidas. No empate contra o Deportivo La Guaira, Zaracho saiu do banco e fez o gol que igualou o placar.

Foto: Pedro Souza/Atlético



Com a pressão desde que chegou ao clube, tudo indica que Cuca deve pedir para sair. De acordo com informações de André Aroeira, o treinador tem uma reunião marcada para a próxima sexta-feira (23), onde decidirá seu futuro. A rejeição da torcida e a situação de sua mãe, que ainda não se recuperou desde que foi infectada pela Covid-19, são os motivadores.

Ao deixar o Santos no início do ano, Cuca alegou que precisaria de um tempo longe do futebol para cuidar da mãe, mas acabou aceitando a proposta do Galo uma semana depois. Ainda segundo Aroeira, o treinador não esperava tamanha rejeição da Massa Atleticana, que outrora o tratava como ídolo pela conquista de 2013.

Em contrapartida, o jornalista Heverton Guimarães, da Bandeirantes, informa que Cuca segue como técnico do Atlético e não houve pedido de demissão ou reunião agendada para definir a situação. Até o fechamento desta matéria, o treinador e o próprio clube se manifestaram a respeito.