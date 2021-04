Cuca insiste e Atlético faz consulta por Kanu, do Botafogo; Galo descobre quanto precisará desembolsar

O Atlético ainda é uma incógnita para o seu torcedor. Desde a saída de Jorge Sampaoli e a chegada de Cuca, o time mineiro notoriamente teve uma queda de rendimento. Outrora sufocando seu adversário e vencendo com propriedade, agora o Galo parece ter um futebol mais “burocrático” e até mesmo nas vitórias não consegue convencer.









Na última semana, após o empate diante do Deportivo La Guaira na estreia da Libertadores, torcedores colocaram o pedido de demissão de Cuca entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Inclusive, rumores davam conta de que o técnico realmente havia colocado o cargo à disposição da diretoria – o que foi negado pelo clube e pelo próprio treinador.

Foto: Vítor Silva/Botafogo



Além das questões de desempenho, Cuca ainda se envolveu em uma polêmica com Hulk, que cobrou mais minutos em campo e foi respondido pelo treinador, que alegou dar minutagem para quem demonstra merecer. Passada a “treta”, agora o comandante atleticana pensa em reforçar sua equipe e o setor defensivo é o alvo principal.

De acordo com informações do UOL Esportes, o Galo sondou a situação de Kanu, do Botafogo. O zagueiro de 24 anos esteve muito próximo de acertar sua transferência para o São Paulo, mas um entrave nas condições de pagamento emperraram o negócio. Um dos poucos destaques da equipe carioca, o jogador é um dos principais ativos do clube.

O Galo não tem zagueiro. Qualquer caixa de verdura com farpas é mais ameaçadora pro ataque adversário, do que os beques atleticanos. Qualquer um deles pode ser melhor que um jogador com histórico de lesão, lento e de 36 anos. O que não credencia ninguém a nada. Precisa reforçar! — Vinícius Xavier (@keyandair)

Recentemente, Kanu também foi sondado por Internacional e Cruz Azul, do México, mas ambos não fizeram propostas oficiais. O atleta está avaliado em 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões). Desde que retornou ao Atlético, em março, Cuca vem pedindo mais um zagueiro – hoje o técnico conta com Réver, Micael, Bueno, Gabriel, Igor Rabello e Júnior Alonso.