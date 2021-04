Cuca pede e Atlético busca contratação de atacante do Palmeiras; diretoria do Verdão se posiciona e ‘dá trabalho’

Depois de uma temporada com altos e baixos, o Atlético tenta transformar em títulos o investimento feito em atletas – muitos a pedido de Jorge Sampaoli. Agora sem o técnico argentino, Cuca tem a missão de entrosar a equipe que conta com diversos nomes de peso. Campeão da Libertadores de 2013, o treinador quer repetir os feitos do passado.









Depois de estrear contra o Coimbra e vencer por 3 a 0, Cuca viu seu time ser derrotado nesta pela Caldense pelo placar de 2 a 1. Já no último domingo (04), O Galo voltou a vencer e bateu o América por 3 a 1. Novamente falando sobre os atletas renomados que estão no elenco, o treinador precisou explicar a ausência de Alan Franco entre os relacionados.

Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras



Em entrevista coletiva após o clássico, Cuca esclareceu que a ausência de Franco se dá ao fato de só poder relacionar 5 estrangeiros por jogo, assim ficando enviável a presença do equatoriano. Porém, ainda que já possua um grupo recheado de craques, o Atlético quer mais e segundo Bruno Andrade, do UOL Esportes, Willian Bigode, do Palmeiras, está na mira.

O atacante de 34 anos possui vínculo com o Verdão até dezembro deste ano, assim podendo assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho. Porém, os paulistas não pretendem facilitar a vida do Atlético e no primeiro momento não abriu negociações – talvez indicando o interesse em renovar com o atleta.

Não arruma de trocar Sasha ou Vargas por Willian Bigode não hein — Flávio (@flaviusvn)

April 5, 2021





Comandado por Cuca em 2016, Willian coleciona títulos com a camisa do Palmeiras, mas neste momento se encontra na condição de reserva da equipe de Abel Ferreira. Entre 2013 e 2014, o jogador defendeu o rival Cruzeiro e foi bicampeão brasileiro e campeão mineiro. Para o setor ofensivo, o Galo tem muitos nomes à disposição e Bigode brigaria por uma vaga.