Cuca rebate críticas e explica ausência de 'xodó' da torcida

Diferentemente do que foi na temporada passada, quando o Atlético dominou o mercado da bola – muito em virtude dos diversos pedidos do técnico Jorge Sampaoli -, nesta temporada o Galo está mais comedido. Ainda que tenha repatriado Hulk, que estava no futebol chinês, o Galo tem feito poucas contratações até o momento.







A saída de Sampaoli para o Olympique de Marseille, da França, fez com que alguns planos da diretoria atleticana tomasse outros rumos. O retorno de Cuca foi um deles. Depois de ser vice-campeão da Libertadores com o Santos, o treinador que venceu a competição continental com o Galo em 2013, mais uma vez comanda o Alvinegro de Minas.

Foto: Pedro Souza / Atlético



Depois de estrear contra o Coimbra e vencer por 3 a 0, o time de Cuca foi derrotado nesta quinta-feira (01) pela Caldense pelo placar de 2 a 1. Já neste domingo (04), O Galo voltou a vencer e bateu o América por 3 a 1. Apesar do resultado positivo, alguns questionamentos foram feitos ao treinador, que foi direito ao ponto. Sobre Alan Franco, Cuca explicou a ausência.

“Nós temos 7 estrangeiros. Hoje jogou o Alonso, o Nacho, o Zaracho, o Vargas e o Savarino. Não tenho como trazer o Alan Franco e o Dylan Borrero. Eles estão treinando bem, mas só pode ter 5 e temos 7 estrangeiros no elenco”, disse o comandante em entrevista coletiva após a partida. Outro ponto foi a não utilização da base, que recebe poucas (ou nenhuma) oportunidades.

Estou seriamente com medo q cuca irá vender alan franco e colocar tchê tchê — saudades do kalil (@Legend73992023)

April 4, 2021





“Nós temos um elenco fortíssimo e junto desse elenco fortíssimos hoje tínhamos o Talison no banco, para entrar. Tinhamos o Caleb no banco, para entrar. O Gabriel. São jogadores formados na base, quando se tem um elenco forte fica mais difícil você a base. Mas pode ter certeza, se eles se sobressaírem nos treinamentos, vão jogar. Eu adoro jovens. É uma questão de oportunidade“, explicou.

Fonte: Bola Vip