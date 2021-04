Cuesta expõe expectativa por chegada de Taison ao Inter: “Estávamos esperando”; argentino não escolhe companheiro ideal

Após 11 anos, Taison voltará a vestir a camisa do Internacional. Na última semana, o Colorado anunciou oficialmente o retorno do atacante, que entrou em acordo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para ser liberado antes do término do seu vínculo. A contratação agitou os torcedores e também os bastidores do Beira-Rio, criando expectativa.









O zagueiro Victor Cuesta, durante entrevista coletiva, revelou que o grupo de jogadores estava no aguardo de um reforço de peso. O novo camisa 10 é aguardado no próximo final de semana e já ficará à disposição do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

“É um jogador que vai somar muito. São 12 anos na Europa com uma carreira que no Inter também teve muito sucesso. Acredito que ele vai nos ajudar muito. A gente estava esperando um jogador deste tamanho para que ele possa qualificar ainda mais o nosso grupo. A gente está esperando o Taison para que ele possa trabalhar com a gente“, disse Cuesta.

Em meio à expectativa pela chegada do atacante, o Inter se prepara visando a estreia na Libertadores. Na noite desta terça-feira (20), às 19h15min, a equipe encara o Always Ready, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Uma das principais dúvidas na equipe é o parceiro na defesa do zagueiro argentino, que está tranquilo com as duas principais alternativas.

“A escolha é do treinador. Eu sempre trabalho para dar o meu melhor, independente do meu companheiro. Obviamente que venho me entrosando muito tanto com o Lucas quanto com o Zé. Procuramos fazer o melhor daquilo que o treinador vem pedindo. Jogo a jogo viemos evoluindo e queremos dar sequência a nossa ideia de jogo (…) São dois jovens que a meu ver tem um grande futuro e uma grande carreira à frente. Eles têm muita qualidade e tem o que o nosso treinador quer. São dois zagueiros de qualidade que com o tempo vão dar o seu melhor“, completou.