Cultura da Empresa e Os Fluxos Internos

A cultura da empresa e o reflexo em seus resultados

A cultura de uma empresa é composta por pessoas. Basicamente, como funciona o ambiente da empresa, como as pessoas se comportam, como interagem dentro do ambiente organizacional, e como essa relação reflete nas pessoas. Pois, a cultura da empresa reflete em seus resultados.

A cultura da empresa é construída pelas ações de rotina, bem como, pela maneira como funciona a gestão da empresa.

Ações de rotina no processo de construção da cultura

A cultura organizacional representa a empresa de forma única, e muitas vezes acaba não sendo vista como algo construído pelas ações de rotina, por não se tratar de algo tangível, acaba sendo por muitas vezes ignorada.

Porém, quando a empresa cresce, e as entregas de lucros e resultados são cada vez mais cobrados, a cultura de uma empresa acaba sendo cada vez mais importante.

Ações de marketing digital e planejamentos estratégicos

É por meio da cultura da empresa que é possível direcionar a sua gestão de pessoas e o fluxo de resultados. Bem como, é a partir da cultura que são construídas as ações de marketing digital e planejamentos estratégicos.

A cultura de uma empresa serve para guiar as ações da empresa, inclusive em fase de expansão. Respeitando as bases da cultura já existente. Por exemplo, a área de Recursos Humanos se guiará para as próximas ações, e, principalmente, para passar a cultura e os valores aos novos colaboradores.

Quando a cultura da empresa não é clara, ocorrem choques de valores, desmotivação entre os funcionários, e isso impacta no resultado final.

Exemplo de cultura – Coca-Cola

A Coca-Cola se destaca pela sua cultura, por isso, é um exemplo que representa crenças e valores.

Assim sendo, a Coca-Cola é uma empresa que inova e a inovação está presente em seus projetos e propagandas. Além disso, a cultura da Coca-Cola é baseada em 4 pilares: criar, articular, regular e avaliar. Dessa forma, as ações da empresa se baseiam nesses pilares que permeiam as ações desde o processo de recrutamento até a otimização de fluxos internos.

Sucesso direcionado e melhorias contínuas

Ou seja, através desse exemplo entendemos que a cultura da organização é uma base para suas ações e melhorias. Assim sendo, amparada pela própria cultura a empresa respeita seu próprio crescimento e se direciona rumo ao sucesso. Por isso, é importante o alinhamento quanto à cultura interna, processos e entregas feitas ao cliente final.