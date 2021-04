Cultura Inglesa anuncia Programa de Estágio no Rio de Janeiro

A Cultura Inglesa anuncia Programa de Estágio destinado a jovens com vontade de adentrar no mercado de trabalho. Ao todo, foram divulgadas cinco oportunidades concentradas no Rio de Janeiro. Confira, a seguir, mais informações.

Cultura Inglesa anuncia Programa de Estágio

Cultura Inglesa está contratando novos funcionários para preencher vagas em seu Programa de Estágio. São cinco oportunidades destinadas a jovens do Rio de Janeiro e região. Os aprovados no processo seletivo da Cultura Inglesa terão acesso a diferentes benefícios. Veja-os abaixo:

Vale cultura;

Home Office;

Vale transporte;

Seguro de vida;

Programa de remuneração variável.

Para participar do processo de seleção, os concorrentes devem estar cursando Administração, Direito, Economia, Comunicação, Psicologia ou áreas afins, previsão de formatura para jun/22 a dez/22.

Além da formação exigida, os interessados também devem possuir conhecimentos em Excel (intermediário ou avançado), capacidades analíticas e excelentes relações interpessoais.

Como se inscrever

Os interessados no Programa de Estágio da Cultura Inglesa devem entrar no site de inscrição, disponível no link, para enviar seus currículos para a etapa avaliativa da empresa.

Cultura Inglesa

Contando com mais de 80 anos de experiência, a Cultura Inglesa anuncia Programa de Estágio e atua fornecendo serviços no segmento de educação. Seus principais diferenciais são Ensino Remoto, Turmas Exclusivas, Corpo Docente Especializado, Atividades Culturais, entre outros.

A corporação conta com os melhores profissionais do país e atende crianças, jovens e adultos, fornecendo atividades com músicas, teatros e artes. Além disso, a empresa possui uma ferramenta que ajuda os clientes a descobrirem seu curso ideal. Suas unidades de atendimento estão concentradas em São Paulo, Santa Catarina e Bahia.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!