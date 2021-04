Cumprindo isolamento, Renato Portaluppi esperneia sobre gol anulado do Grêmio: “Erro absurdo”

Na noite desta sexta-feira (9), o Grêmio perdeu de virada para o Independiente del Valle pela terceira fase da Copa Libertadores, em partida disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Em isolamento após contrair a Covid-19, o técnico Renato Portaluppi reclamou do erro da arbitragem no primeiro tempo.









O lance em questão é um impedimento de Ferreira, mal marcado pela arbitragem. Por meio de sua assessoria, o treinador declarou ao portal UOL que o placar de 2 a 1 para os equatorianos não foi uma tragédia: “Apesar de todos os problemas que tivemos desde o início da semana, o resultado não foi ruim”.

Ele ainda ressaltou a dificuldade que o Grêmio teve de se preparar para a partida: “Não tivemos tempo para treinar, perdemos vários jogadores e mesmo assim, se não é o erro absurdo da arbitragem no fim do primeiro tempo, a história poderia ter sido outra. Os jogadores lutaram e agora vamos para o jogo da volta”.

O segundo jogo entre as equipes, que será realizado em Porto Alegre, está previsto para acontecer na próxima quarta-feira (14). Enquanto qualquer empate classifica o Independiente del Valle, o Grêmio precisa obrigatoriamente vencer para avançar. O placar de 1 a 0 já é suficiente.

O vencedor desse confronto vai para a fase de grupos da Libertadores, entrando na chave que contém Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario. Quem não passar disputará a Copa Sul-Americana no Grupo H, junto com Lanús, La Equidad e Aragua.