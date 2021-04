Curiosidades e Informações Sobre o PIX

Confira algumas informações relevantes sobre o PIX

?Uma evolução nos meios de pagamentos e transferências, o PIX foi criado e gerido pelo BC (Banco Central do Brasil), confira as curiosidades sobre o funcionamento do PIX, que está vigente desde novembro de 2020.

Através do PIX as transferências e pagamentos são realizados em segundos. Sendo, o PIX é um meio de pagamento como os demais, porém, com um funcionamento mais rápido.

Brasileiro utiliza mais o PIX em expediente bancário, mesmo sem restrições pela ferramenta

O PIX ainda permite que qualquer tipo de transferência ou pagamento seja realizado em qualquer dia, inclusive aos finais de semana e feriados, o que tem sido um diferencial para pessoas físicas e jurídicas.

No entanto, aqui vale uma curiosidade, pois os brasileiros têm utilizado o PIX em horário de expediente bancário, de segunda a sexta, ao menos a maioria das transações feitas por pessoas físicas têm ocorrido dessa forma

O acesso ao PIX vai além do celular

O acesso ao PIX é facilitado, pois ele funciona pelo aplicativo das instituições bancárias e pode ser acessado pelo celular. Bem como, pelos canais de atendimento através do Internet Banking, agências, caixas eletrônicos. Ainda é possível utilizar o PIX nos correspondentes bancários, como as lotéricas, por exemplo.

Por isso, para ter certeza de que não está prestes a ser vítima de um golpe, dê preferência aos canais autorizados de acesso e nunca clique em links que receba por e-mail ou por SMS.

Em funcionamento desde16 de novembro de 2020

O PIX foi implementado nacionalmente em 16 de novembro de 2020 e teve uma aderência bastante elevada, ao passo que tem crescido bastante a cada dia.

As chaves para utilizar o PIX foram liberadas pelo Banco Central do Brasil em 5 de outubro de 2020, sendo que entre 3 e 15 de novembro de 2020 foram feitas algumas operações restritas em alguns clientes pré-selecionados pelas instituições para verificar o funcionamento do PIX.

Sendo assim, foram tomadas precauções para que o PIX entrasse no ar de maneira assertiva. Pode obter mais informações sobre essas fases podem ser consultadas nas Seções IV e V da Resolução BCB Nº 1, de 2020.

O BCB garante a segurança das informações PIX

Todas as transações do PIX ocorrem por mensagem digitalmente assinadas e que são criptografadas, o que significa que estão em uma rede protegida e apartada da internet.

Leia nosso artigo sobre como evitar fraudes e golpes através do PIX, já que embora a ferramenta seja segura, há pessoas que utilizam o nome desse meio de pagamento para obter vantagens impróprias.