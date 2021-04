Custo por Jemerson volta à tona no Galo e diretor do Corinthians confessa: “Não tem que repor ninguém”; zagueiro recebe € 80 mil por mês

Novos nomes foram cogitados no Galo nesta última semana e, até onde se sabe, Caetano busca mais um zagueiro. O nome de Jemerson, do Corinthians, agrada o Atlético, como admitiu o próprio presidente Sérgio Coelho, em entrevista exclusiva ao portal ‘Superesportes’, de BH.









“Jemerson é um grande zagueiro, que tem uma idade muito boa, tem 28 anos. Tem também a janela agora no meio do ano, que a gente tem que esperar para ver como vai ser a procura de clube europeu por ele. É um zagueiro que nos agrada. Estamos aguardando”, confessou o mandatário.

Com ótima passagem pelo CAM, o jogador de 28 anos tem vínculo válido até junho deste ano. Nesta última semana, Roberto de Andrade, diretor do Corinthians, concedeu mais uma entrevista e coletiva e explicou a situação de Jemerson.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



“Vamos falar do Jemerson, o vínculo dele vence em junho, ainda não resolvemos o que vamos fazer, vamos aguardar chegar mais perto da data para ter uma solução. Na posição do Jemerson temos outros cinco centrais, de defesa, caso ele não fique conosco, não tem que repor ninguém”, detalhou o executivo.

Os vencimentos do zagueiro, mesmo sendo divididos, ainda estão fora da realidade do Corinthians. O ‘xerife’ custa € 80 mil euros (R$ 535,3 mil, pela cotação atual) por mês, segundo o ‘Torcedores.com’. O Monaco deposita mensalmente € 40 mil euros (R$ 267 mil) na conta de Jemerson, enquanto o restante da quantia fica por conta do Timão.