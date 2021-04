Cyberpunk 2077: fã mostra cosplay incrível de Judy Alvarez

Cyberpunk 2077 ainda continua com problemas após atualizações enormes, mas seus personagens ainda continuam sendo um dos favoritos dos cosplayers, principalmente Judy Alvarez, que agora ganhou mais uma reprodução super fiel e realista.

A responsável pela criação foi a cosplayer russa Molzenna, que reproduziu a personagem com o máximo de detalhes possíveis. Desde o implante na parte esquerda da cabeça até as tatuagens, a criação de Judy é uma das mais realistas já criadas.

Cosplay de Judy Alvarez impressiona pelo nível de realismoFonte: Twitter

Molzenna não é nova na área. A cosplayer tem em sua página no Instagram a reprodução de outros personagens famosos, como Ellie de The Last of Us 2 e Ramona Flowers de Scott Pilgrim vs. The World. Inclusive você pode conferir o vídeo que mostra a transformação dela em Judy Alvarez:

Já Cyberpunk 2077 pode enfim retornar a PlayStation Store muito em breve. Depois de o jogo ser removido por conta dos diversos pedidos de reembolso, a Sony está considerando colocar novamente o jogo à venda depois que uma atualização de correção foi disponibilizada pela produtora CD Projekt RED.