Cyberpunk 2077: modder restaura os primeiros personagens do game

Cyberpunk 2077 começou a ser desenvolvido muitos anos atrás. Desde então, até o seu conturbado lançamento, muita coisa mudou, principalmente a fisionomia de seus personagens. Mas um modder de nome Hineytroll encontrou modelos projetados lá no início do desenvolvimento e disponibilizou imagens de como eram alguns personagens importantes da trama no começo de tudo.

Entre as imagens, estão os personagens Judy, Lizzy Wizzy, Jackie, Rogue e Panam, que se parecem muito pouco com suas versões finais, com exceção do cabelo loiro de Panam. Já Takemura, Evelyn, Placide e Adam Smasher são completamente diferentes do que vimos no game.

Imagem mostra como era Judy no início de desenvolvimento do jogoFonte: Eurogamer

Se não bastasse, o próprio Hineytroll criou diversos mods autônomos que permitem trocar as versões finais dos personagens por esses modelos mais antigos. Há um mod que troca a Judy original da versão original, e outro que muda Lizzy Wizzy.

Ultimamente, os modders também tem focado seus esforços para descobrirem informações sobre o futuro do jogo, como missões e DLCs que ainda serão lançados. Já Cyberpunk 2077, mesmo depois de uma grande atualização para a correção de bugs, ainda sofre com uma série de problemas, o que tem tirado o sono da CD Projekt RED que garantiu aos jogadores que “não vai abandonar o jogo”.

Confira as imagens:

Imagem mostra como era Goro Takemura no início de desenvolvimento do jogoFonte: Eurogamer

Evelyn Parker no início do desenvovimento de Cyberpunk 2077Fonte: Eurogamer

Adam SmasherFonte: Eurogamer

PlacideFonte: Eurogamer

Lizzy WizzyFonte: Eurogamer

Jackie WellesFonte: Eurogamer

Rogue AmendiaresFonte: Eurogamer

Panam PalmerFonte: Eurogamer

E você, o que achou do antigo visual dos personagens? Conta pra gente aqui nos comentários!