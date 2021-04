Anunciada como nova apresentadora do TV Fama, Alinne Prado assumirá o posto na RedeTV! sem deixar a Record Rio, onde comanda o Loterj de Prêmios. A ex-titular do Vídeo Show (1983-2019), na Globo, conseguiu o feito negociando com as duas empresas antes de assinar com a emissora de Marcelo de Carvalho e Amilcare Dallevo. “Ficarei em ambas. Os dois programas aceitaram bem”, conta.

“Como a apresentação do Loterj de Prêmios é aos domingos e tenho apenas duas externas no Rio de Janeiro por semana, dá para conciliar tranquilamente”, completa para o ..

A jornalista comanda a atração da Loteria do Estado do Rio de Janeiro desde fevereiro de 2020. A produção é exibida aos domingos, às 9h, na Record Rio. O TV Fama, por sua vez, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h30. Reformulado, ele terá uma edição também aos sábados.

Por causa da jornada dupla, ela não se mudará oficialmente para São Paulo — a sede da RedeTV! fica em Osasco. “Vou ficar lá e cá. Virar uma ‘cariolista ou paulistanoca’. O bom é que amo as duas cidades. Então, a ponte aérea fica mais suave”, considera.

Alinne Prado no palco do programa Loterj de Prêmios, que ela comanda na Record (Reprodução/Record Rio)

Ainda não há previsão de estreia para o novo TV Fama com Alinne, Julio Rocha e Lígia Mendes. O trio entrou no lugar de Flávia Noronha e Nelson Rubens, que foram afastados de um dos carros-chefes da casa.

Assim como Julio Rocha, a ex-Vídeo Show recebeu convite para o posto no programa sem fazer testes. E a relação com a RedeTV! não é de hoje. “Já havia sido sondada há um ano, mas a proposta oficial veio em dezembro. Tive uma conversa muito franca e leve com o diretor artístico [Kaka Marques] e, a partir daí, o diálogo foi avançando. A vibe da galera é gostosa. Bem alto-astral”, elogia.

“Não fiz nenhum teste ou piloto. Eles disseram que já acompanhavam meu trabalho há algum tempo”, acrescenta. O novo trio de apresentadores se encontrou pessoalmente apenas duas vezes. A primeira impressão foi das melhores, e Alinne aposta até no poder astrológico para a nova fase.

“No primeiro contato [com Rocha e Lígia] já rolou uma sinergia surreal. Já no segundo foi direto para gravar o lançamento da nova grade. Sabe química cênica? Então, rolou! Um jogou bem a bola para o outro, de maneira generosa e respeitosa. O melhor é que até os nossos signos combinam. Eu sou de leão, a Lígia é gêmeos, e o Julio é libra. Vai ser uma animação só”, diverte-se.

Aos colegas de profissão que deixam o TV Fama, Alinne tem o cuidado de enviar uma mensagem. Flávia foi realocada para a editora de esportes. Apesar de não estar na nova grade lançada pela RedeTV!, Nelson Rubens segue na emissora, segundo a assessoria de imprensa.

“[Tenho] Toda reverência e respeito por ambos profissionais. São altamente competentes. Nelson é a história viva da televisão brasileira. Ele é tipo ‘boca do tempo’. E Flávia eu ainda vou conhecer, pois sei que ganhou um programa de esporte na RedeTV!. Desejo que tenham uma jornada feliz, abundante e cheia de amor”, finaliza.

Confira publicação de Alinne Prado sobre a RedeTV!:

Veja vídeos de Alinne Prado sobre a Record Rio: