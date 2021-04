Dado explica trocas no meio campo do Bahia e exalta força do plantel tricolor: “Vou precisar muito do elenco”

O Bahia bateu o ABC na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste pelo placar de 2 a 1. Com o triunfo, o clube garantiu a classificação para a próxima fase, onde enfrentará o CRB. O técnico Dado Cavalcanti explicou as trocas que fez durante a partida no meio de campo, dando mais minutos para os novos reforços do setor.

“Troquei a trinca do meio, mantendo apenas o Thaciano, para que ganhasse mais minutagem. Mas é preciso que Jonas entre o mais rápido possível no contexto de competitividade. Passou muito tempo sem jogo. Galdezeni ganhou mais minutos, mas fez outra função na sequência do campeonato”, disse.

O treinador explicou que é importante ter várias opções para o meio de campo por conta da maratona de competições na temporada. “Essa formatação será muito útil para a sequência da temporada. Teremos uma semana cheia, depois sequências de decisões. Quartas da Copa do Nordeste, Sul-Americana, se Deus quiser semifinal (da Copa do Nordeste), Sul-Americana”, comentou.

Fotos: Felipe Oliveira / EC Bahia



Do meio para a frente, o Bahia terminou a partida com a seguinte formação: Jonas, Matheus Galdezani e Thaciano; Óscar Ruiz, Gabriel Novaes e Gilberto. Dado Cavalcanti explicou que o elenco tendo mais peças para a rotação durante os jogos é um dos aspectos positivos para o futuro do Tricolor.

“Vou precisar muito do elenco. A rotatividade vai acontecer de forma natural, vão acontecer as trocas. Essa formatação de meio será muito usada ainda“, concluiu.