Dado fala sobre final da Lampions e destaca aspecto fundamental em decisão: “Isso não entra em campo”

Após vencer com facilidade o Guabirá pela Copa Sul-Americana, o Bahia volta a pensar na decisão da Copa do Nordeste, onde vai encarar o Ceará. O técnico Dado Cavalcanti inclusive poupou alguns atletas da equipe titular que estavam desgastados fisicamente como o lateral Nino Paraíba e os atacantes Rossi e Gilberto.

O treinador falou sobre o equilíbrio da grande decisão. “Final não tem favorito. Duas equipes que qualquer uma delas pode vencer, ser campeã. Minha expectativa é entrar em campo com nível de concentração elevado, mesmo nível de competitividade dos jogos decisivos que enfrentamos anteriormente. A final está em aberto. Não tenho dúvida que serão dois grandes jogos”, disse.

Perguntado sobre o retrospecto das finais de 2015 e 2020, onde o Bahia perdeu para o Ceará, Dado discordou que isso prejudique o Esquadrão. “O retrospecto, isso não entra em campo. Nós vamos procurar fazer nosso trabalho, que estamos fazendo, construindo uma história com o grupo na temporada 2021, com jogadores que nem sabem sobre isso, por isso que essa condição não será internalizada”.

Fotos: Felipe Oliveira / EC Bahia



Sem desfazer do Vozão, o comandante explicou que a qualidade do adversário é que vai impor dificuldade ao time baiano. “Nossa dificuldade será o confronto contra um time qualificado, time forte, com defesa expressiva. Nosso foco é justamente na busca de possibilidades para que a gente consiga passar por esse adversário, vencer essa defesa, vencer o confronto e trazer o troféu para Salvador“, projetou.

Demonstrando confiança na equipe, o treinador afirmou que o time vive um bom momento. “Eu estou muito satisfeito com a apresentação dos nossos jogadores em campo. A ideia está consolidada. Acho que o entendimento existe desde os defensores aos atacantes. Os quatro momentos do jogo, da organização ofensiva, é o nosso melhor momento”, concluiu.