Dado indica saídas no Bahia e abre espaço para novas contratações; técnico destaca Lucas Araújo, ex-Grêmio

O Bahia passa por um momento de muitas mudanças neste início de temporada. A diretoria, além de busca reforços para qualificar o elenco do técnico Dado Cavalcanti, também já acertou a saída de uma série de atletas. Após a goleada por 4×1 sobre o Manaus, que garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o comandante abriu o jogo sobre as movimentações do clube.









“Vamos ter outras peças, estamos trabalhando em reforçar o nosso elenco. Falei antes que o elenco passaria por reformulação. Valorizei as saídas do Gregore, Ronaldo, Ernando. Mas ainda estaremos envolvidos com novas chegadas e possivelmente novas saídas para que nossa equipe tenha o poder com o nível de jogadores que esperamos“, revelou Dado Cavalcanti.

Até o momento, o Bahia confirmou nove contratações para a temporada: o goleiro Júnior, os zagueiros Conti e Luiz Otávio, os volantes Jonas, Lucas Araújo, Pablo e Matheus Galdezani, o meia-atacante Thaciano e o atacante Óscar Ruiz. Por outro lado, o clube se despediu de nomes como Gregore, vendido, Marco Antônio e Clayson, que saíram, emprestados, e Ernando, Elton, Fessin e Anderson, que não renovaram contratos.

Em Pituaçu: Bahia de Rodriguinho goleou o Manaus por 4×1 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)



Diantes das movimentações, o Esquadrão abre espaço para novas contratações, como a de Lucas Araújo, última a ser confirmada. O jovem volante, que rescindiu contrato com o Grêmio e assinou até 2023 em Salvador, já vinha sendo acompanhado de perto e, próximo de completar 22 anos, é uma aposta a longo prazo.

Ganhe sábado. Não aguento mais esse ganha e perde. BBMP, +grana na conta — Nicolas Riela (@nicolasriela)

April 8, 2021





“É oportunidade nossa, já acompanhava, vinha sendo monitorado desde a base do Grêmio. Surgiu a oportunidade de vir, contrato é longo. Pretensões não são apenas esportiva, do cara chegar aqui e de imediato colocar para jogar. O trabalho com ele será a médio e longo prazo, com qualidade técnica que faz a bola andar. Vai se adaptando pouco a pouco e com certeza vai ter período maior para ter mais repetição e sequência“, completou Dado Cavalcanti.