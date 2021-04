Dado lamenta chances perdidas na estreia da Copa Sul-Americana, mas elogia desempenho do Bahia contra o Montevideo City: “Difícil jogar contra eles”

Semifinalista na Copa do Nordeste, o Bahia estreou nesta quarta-feira (21) na Copa Sul-Americana contra o Montevideo City, fora de casa e por muito pouco não saiu do Uruguai com uma vitória. Isso porque Tricolor saiu na frente, teve a chance de ampliar o marcador e “matar” o jogo, mas não aproveitou as oportunidades e acabou levando o gol de empate. Com isso, a equipe volta para Salvador com apenas 1 ponto na mala.









Além de Rodriguinho, autor do único gol do Esquadrão de Aço na partida, Dado Cavalcanti, durante sua entrevista coletiva, lamentou as chances desperdiçadas, mas viu um duelo equilibrado e elogiou o adversário.

“Difícil jogar contra eles, por terem jogadores atrás, de defesa, que têm muita qualidade técnica na construção, inclusive, o goleiro. Quando a pressão mais alta não é encaixada, sofremos muito para correr atrás. Quando sai da nossa pressão, a gente se desgasta correndo para trás. Para evitar essa condição de pressão mais frágil da nossa equipe, uma das saídas é baixar as linhas e esperar que o adversário entre no nosso campo para recuperar a posse e sair no contra-ataque. Foi o que propusemos no segundo tempo”, afirmou o comandante, que voltou a lamentar as chances perdidas contra um adversário difícil.





Rodriguinho também lamentou o empate contra o Montevedeo-City Ettore Chiereguini/AGIF



“Fizemos uma partida equilibrada. Era um jogo em que não prevíamos facilidade. Comprovamos as dificuldades, como aconteceu. Enfrentamos um adversário que retém muito a posse, dita bem o ritmo. Tivemos as melhores chances. Talvez o triunfo não seria algo muito maior do que produzimos em campo”, completou.

Agora, o Tricolor Baiano terá que esquecer um pouco a Copa Sul-Americana para pensar na grande semifinal da Copa do Nordeste diante do Fortaleza, nesse sábado (24). Pelo torneio sul-americano, volta a campo na terça-feira (27), quando enfrenta o Guabirá-BOL, em Pituaçu.