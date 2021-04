Dado não se contenta e aponta mais reforços para o Bahia: “temos lacunas”; Tricolor está ativo no mercado da bola

Neste sábado (17) o Bahia encara o CRB pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida que acontece em Pituaçu garante a vaga para a semifinal da competição. O Esquadrão se preparou por uma semana visando o duelo de jogo único. O técnico Dado analisou o desafio Tricolor, e utilizou a última partida contra o ABC como referência para a correção de falhas:

“Sempre valorizei a semana de trabalho independente do que aconteça com nosso adversário. Fizemos uma boa semana, conseguimos trazer informações específicas do adversário. Tentar corrigir coisas que ficaram sobrando do jogo contra o ABC. O que vai ser decisivo, vai ser a forma como vamos entrar em campo. Em um jogo decisivo, o nível de concentração precisa ser redobrado. Se assim fizermos, a possibilidade de êxito é muito maior”.









Dado tem como objetivo implementar uma ideia de jogo ao Esquadrão, desta maneira, segundo o treinador, o Tricolor pode evoluir: “O time tem dado resposta significativa em relação a ideia de jogo. Não existe dúvida, independentemente dos resultados. Acredito que evoluímos no equilíbrio. A repetição da escalação tem trazido benefícios. Minha ideia é de repetir a escalação por vários jogos e ir fazendo as correções durante os jogos e entre um jogo e outro, fazendo as observações, internamente”.

Recentemente, novos reforços chegaram ao Bahia, o que aumenta o poder de Dado para montar o time. Oscar Ruiz já estreou balançando as redes, o meia Thonny Anderson aguarda regulamentação de documentos para ficar à disposição e o Tricolor ainda está em tratativas para trazer o atacante peruano Fernando Pacheco do Fluminense.

Thonny Anderson chega para reforçar o Esquadrão – Foto: Flickr Oficial Red Bull Bragantino – autor: Ari Ferreira



Pacheco pode ser o 11 reforço do time, mas Dado ainda acredita que cabe mais opções e acredita ser importante que o Tricolor se movimente no mercado: Temos um grupo enxuto. Tivemos a aquisição de jogadores importantes. Ainda falta alguns jogadores. Temos lacunas. A competitividade aumenta com a chegada de jogadores, traz uma oxigenação, e a evolução interna acontece com a vinda de reforços”.

Fernando Pacheco pode ser o 11 reforço no Esquadrão – Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Contudo, para o duelo decisivo pela Copa do Nordeste, contra o CRB, o Esquadrão deve ter a provável escalação: Douglas Friedrich; Nino, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.