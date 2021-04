Dado terá poder de fogo total contra o Fortaleza com retorno de peça-chave ao Esquadrão; treinador contará com recém-chegado no Tricolor

Após o empate em 1 a 1 diante do Montevideo City Torque, no Uruguai, pela estreia na COPA Sul-Americana, O Bahia vira a chave e se concentra para enfrentar o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, duelo que acontece no sábado (24). O Esquadrão tem uma boa nova para o confronto: o retorno de Rossi, que não atuou contra o City Torque por estar suspenso para o primeiro jogo na competição internacional.









Trata-se de um ‘reforço’ importante para o Tricolor, pois Rossi é peça-chave na equipe de Dado Cavalcanti. Na atual temporada, o jogador é vice-artilheiro do Esquadrão, autor de cinco gols. Além de aumentar o poder de fogo da linha ofensiva, a possibilidade de passes importantes também aumenta, já que o atacante também tem participações em assistências. Rossi concedeu entrevista ao site da CBF e comentou sobre o duelo contra o Fortaleza, que está envolto a rivalidade entre as duas equipes:

“É uma rivalidade que vem aumentando nesses últimos jogos. A gente enfrentou eles precisando vencer de qualquer jeito ano passado, para não cair. E acabamos triunfando por 4 a 0, um belo triunfo, que tirou a gente do sufoco. Esse ano, eles vieram com esse gostinho de vingança e nos venceram (2 a 1 na fase de grupos da Sul-Americana). A gente vai se enfrentar numa semifinal de Copa do Nordeste, vai ser um grande jogo, como foram os últimos. Vamos querer vencer de qualquer jeito. Estamos com um gosto amargo, respeitamos a equipe adversária, mas vamos para vencer”, declarou Rossi.

Rossi e Gilberto estarão juntos na linha ofensiva do Bahia na luta por uma vaga na final da Copa do Nordeste – Foto: Felipe Oliveira – Esporte Clube Bahia



Após a partida contra o Montevideo City Torque, Dado comentou sobre as limitações que teve no ataque, algo que o retorno de Rossi suprirá: “Hoje vim mais limitado em relação a opções, principalmente ofensivas. Estávamos, após o gol tomado, susto do gol tomado, estávamos equilibrados em campo. Fiquei um pouco receoso na troca de peças, de provocar um desequilíbrio. Retardei [as trocas], quando vi que os jogadores baixaram a guarda em relação ao cansaço, diminuíram o ritmo, comecei a fazer as trocas para oxigenar a equipe, procurar mais agressividade ofensiva”.

Para a partida que decidirá o finalista da Lampions em jogo único, disputado no Castelão, Dado também poderá contar com Thonny Anderson, que chegou recentemente ao Tricolor, em contrato por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, a tendência é que o jogador fique no banco, mas já está em condições de atuar.