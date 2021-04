Dafiti abre mais de 160 vagas de emprego em tecnologia e outras áreas

O Dafiti Group, grupo de e-commerce de moda e lifestyle da América Latina, anunciou, neste mês, a abertura de mais de 160 vagas de emprego. Mais da metade das oportunidades são voltadas à tecnologia, divididas em cargos para gestores e gestoras de produtos digitais, engenheiros e engenheiras, desenvolvedores e desenvolvedoras, SREs e profissionais de UX, além de haver outras para as áreas Comercial, Marketing, Facilities, RH e Financeira.

De acordo com a empresa com sede em São Paulo, a companhia adota o modelo remoto flexível desde janeiro deste ano para os times administrativos, possibilitando que candidatos e candidatas que residam em qualquer região do país participem do processo seletivo.

Grupo latino-americano abre mais de 160 vagas de emprego.Fonte: Reprodução

Salário compatível com o mercado e outros benefícios fazem parte das ofertas do grupo, como descontos em produtos, participação nos resultados, vale alimentação/refeição, auxílio mobilidade, ajuda de custo para despesas com o home office e seguro de vida.

“Queremos em nossos times pessoas que se inspiram nas melhorias que estão levando para o consumidor e para a empresa e que medem seu sucesso pelo impacto que geram, não apenas pela simples entrega de tarefas”, afirma André Piza, CTO do Dafiti Group.

Para conferir mais detalhes e se inscrever, clique aqui.

