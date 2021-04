Dafiti recruta para mais de 100 vagas de emprego

O Dafiti Group, maior grupo de e-commerce de moda e lifestyle da América Latina, deve abrir mais de 160 vagas de emprego até o final deste ano. As contratações são reflexo de um crescimento exponencial: a empresa fechou o ano de 2020 com um aumento na base de clientes ativos. Para suportar este crescimento, mais da metade das oportunidades terão como foco a área de TI, alvo dos investimentos da empresa ao longo deste ano.

Aliás, atualmente o grupo já está com mais de 30 vagas abertas para as áreas Comercial, Marketing, Facilities, RH e Financeiro, além de outras 80 em Tecnologia. Há chances para auxiliar de descrição, analista de pós produção, analista de marketing de performance, auxiliar de estúdio, analista de projetos de pricing e merchandising, engenheiros de software, product owner, desenvolvedores e profissionais de UX.

Com a pandemia de Covid-19, a empresa, que tem sede em São Paulo, tem apostado no modelo híbrido de atuação para os times administrativos. Assim, é possível se candidatar às oportunidades mesmo que a residência seja em outro estado do país.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a inúmeros benefícios, dentre os quais se destacam 30% de desconto nos produtos dos e-commerces Dafiti, Kanui e Tricae, participação nos resultados, day off de aniversário, horário flexível, vale alimentação, vale refeição, auxílio mobilidade, ajuda de custo para trabalho remoto, seguro de vida e programa de bem-estar.

Como se inscrever

Os interessados em qualquer uma das vagas deve acessar a página de carreira da empresa, disponível em www.dafitigroup.com/oportunidades-gerais. Na plataforma, os candidatos podem encontrar mais informações sobre as oportunidades disponíveis e futuras, como requisitos e atribuições.

