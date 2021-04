D’Ale vira assunto no Inter e Taison expõe conversas: “Ele ganhou tantas coisas no clube”; novo camisa 10 cita resenha em ligação

Depois de uma década no futebol ucraniano, o meia-atacante Taison acertou seu retorno e foi oficialmente apresentado pelo Inter na tarde da última sexta-feira (23).









O atleta elogiou Ramírez, relembrou seu amor pelo clube e também citou D’Ale: “Saí daqui com 22 anos, campeão de Libertadores e da Copa Sul-Americana, campeão gaúcho invicto. Volto mais experiente, estive numa Copa do Mundo, 300 jogos com a camisa do Shakhtar, capitão, joguei Champions League, Liga Europa. Agora, é uma nova história. Voltei para o clube que eu amo”, frisou Taison.

“D’Alessandro me ligou, deu parabéns por eu estar voltando ao clube. E eu também tive que pedir a permissão para ele para vestir a número 10. Camiseta que ele ganhou tantas coisas no clube. Ele liberou”, brincou o novo camisa 10 do Inter.

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF



“Ainda não tive a conversa com o mister. Daqui a pouco vou conversar com ele. Me sinto bem pelo lado do campo, por dentro, onde ele precisar vou estar à disposição. Isso vai depender dele, não de mim. Onde me colocar vou ajudar”, finalizou o jogador.

Números de Taison pelo Inter (primeira passagem):

138 jogos

35 gols