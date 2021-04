D’Alessandro mal chega no Nacional e Grêmio é lembrado em provocação: “Não precisava falar nada”; argentino é ídolo no rival

Ídolo do Internacional, D’Alessandro está no Nacional, do Uruguai. Pelo rival do Beira-Rio, o argentino disputou 517 partidas, fez 95 gols e deu 113 assistências. Sua participação em Gre-Nais foi marcada por inúmeras polêmicas e confusões dentro de campo.









Nesta última semana, o jogador desenterrou a rivalidade entre Inter e Grêmio em um artigo escrito no ‘The Players Tribune’. D’Ale se mostrou orgulhoso por vestir vermelho e branco no Sul e ainda fez questão de lembrar sua marca expressiva em clássicos.

“O mais importante é que eu senti uma paixão pura e verdadeira em cada um dos 516 jogos em que tive o privilégio de vestir vermelho e branco. Nós sentimos. Às vezes eu não precisava falar nada (algo raro, eu sei). Com vocês, realizei o sonho de conquistar a América. Vencemos mais Gre-Nais do que perdemos – e sem quebrar códigos de dentro de campo”, escreveu o atleta.

Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images



O meia foi o oitavo jogador que mais disputou Gre-Nais na história do clássico. No total, foram 39 partidas com um aproveitamento mais que equilibrado: 50%.

“A minha despedida, no último mês de dezembro, aconteceu no tempo certo e por decisão minha, mas não da maneira que eu idealizei. Do jeito que nós merecíamos. A ausência dos últimos abraços e dos últimos beijos foi um golpe duro. Cheguei ao clube cheio de sonhos e saí com amor eterno pelo Colorado”, finalizou D’Ale.