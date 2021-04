Dallas, do Leeds, jogou na várzea e dividiu futebol com marcenaria antes de fazer 2 gols no City de Guardiola

Stuart Dallas será um nome eternizado na memória do torcedor do Leeds United pelo que fez no sábado passado (10).

O lateral precisou de apenas dois chutes, os únicos do time de Marcelo Bielsa na partida contra o Manchester City, para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o provável campeão da Premier League.

E pensar que tudo isso poderia não ter acontecido se o norte-irlandês tivesse tomado outro rumo na vida. Na adolescência, antes de engrenar de vez no futebol, Dallas conciliava o sonho do esporte com um trabalho de marcenaria na cidade de Cookstown.

“Ele era certamente um melhor jogador de futebol do que um marceneiro. O presidente era um marceneiro de profissão e levou Stuart para trabalhar com ele, mas brincou que foi bom para Stuart dar certo como jogador de futebol porque certamente não teria futuro como marceneiro”, contou Stephen Uprichard, ex-treinador do Coagh United, primeiro clube da vida de Dallas.

Na época, aos 16 anos, Stuart era um garoto de 16 anos que disputava partidas pelo time da escola e fazia jogos amadores na segunda divisão da Irlanda. Até que, em 2009, o jogador despertou interesse do Crusaders e passou a focar exclusivamente no mundo da bola.

Antes de ir para o novo clube, porém, Dallas cumpriu a promessa de ficar no Coagh e ajudar o time na luta contra o rebaixamento. Só depois assinou com o Crusaders, por um salário simbólico de 70 libras por semana, o que na época representava R$ 190.

Em seu primeiro ano com o Crusaders, Dallas recebeu seis prêmios individuais e foi escolhido o “Jogador Revelação” na temporada 2010/11. Tudo isso chamou atençao do Brentford, que o contratou em 2012 para disputar a terceira divisão do Campeonato Inglês.

Demorou para ter uma chance, mas no fim ajudou o clube a subir para a Championship e ganhou um novo contrato, mais turbinado, em 2014, com validade até 2017. Não deu tempo de cumprir até chegar a oferta do Leeds.

O jornal local Yorkshire Evening Post publicou que o Leeds desembolsou pouco mais de 1 milhão de libras para contratar Dallas, que encontrou no clube o melhor momento da carreira. Até hoje, são 26 gols em 222 jogos, com um título da segunda divisão na temporada passada.

O sonho agora é fazer dessa campanha do Leeds algo histórico. O time de Bielsa é o 10º colocado, com 45 pontos, colocação que permite até sonhar com uma vaga na Europa League. Se tudo der certo, Dallas terá participação decisiva isso.