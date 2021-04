Dani Alves abre o jogo sobre atuar em outro clube brasileiro e aponta melhor lateral do mundo: “Eu”

A torcida do São Paulo vive um momento especial com o time. Agora sob o comando de Hernan Crespo, o Tricolor vem agradando com um futebol mais “para frente” e de muitas oportunidades criadas. Além das boas apresentações, a equipe do Morumbi vem conseguindo bons resultados e é lider isolado do grupo B do Campeonato Paulista, com 19 pontos.









Encarando uma verdadeira maratona de jogos, o São Paulo entrou em campo na última sexta-feira (16) contra o Palmeiras, fora de casa, e na terça-feira (20) vai até a Bolívia para encarar o Sporting Cristal em sua estreia na Copa Libertadores. Com o Paulistão “apertado”, o intervalo de um jogo para o outro tem sido de apenas dois dias.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc



Em mais um jogo controlado, o São Paulo bateu o Palmeiras no Allianz. A partida também contou com o retorno de Daniel Alves à lateral direita. Sendo utilizado como meia na maioria das vezes, o camisa 10 não quis saber de modéstia ao definir quem é o melhor lateral do mundo. Em resposta a torcedores nas redes sociais, Dani disse que ele mesmo é o ‘the best’ da posição.

“Euuuu!”, disse o craque são-paulo ao ser questionado. Em outro momento, Daniel Alves foi perguntado se teria vaga no Paris Saint-Germain, clube que o jogador atuou antes de desembarcar no Morumbi. “Eu? Jogo em qualquer time do mundo!”, rebateu. Sobre “qualquer time do mundo”, porém, Dani ponderou que não atuaria em outra equipe do Brasil.

Dani Alves voltou pra lateral e fez uma partidaça, NÃO ERA ÓBVIO SÃO PAULO???? — Flip (@FelipeUchoa24)

April 17, 2021





“Nenhuma mais. Ou São Paulo ou volto para a Europa!”, respondeu. Aos poucos, o meia/lateral recupera o bom relacionamento com o torcedor, que estava abalada pelo momento ruim que o time passava enquanto era comandado por Fernando Diniz. Recentemente, Dani afirmou que não sente mágoas pelas críticas que recebeu.