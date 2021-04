Dani Alves abre o jogo sobre atuar na lateral e dispara: “O resto é história”; camisa 10 voltou à posição de origem

O São Paulo tenta apagar da memória do seu torcedor a temporada decepcionante que foi a de 2020. Depois de chegar a liderar o Brasileirão com até 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Tricolor viu os adversários ultrpassarem e terminou a competição na quarta colocação. O vexame resultou na demissão de Fernando Diniz.









Para o lugar de Diniz, a diretoria do São Paulo trouxe o badalado Hernan Crespo, que havia feito uma ótima campanha sob o comando do Defensa y Justicia (ARG), inclusive sendo campeão da Copa Sul-Americana. O argentino, porém, já conquistou boa parte da torcida são-paulina com um bom desempenho do time em campo.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net



Nesta segunda-feira (12), o Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 1 a 0, com gol contra de Léo Ortiz. A partida difícil deixou Crespo empolgado e rasgando elogios aos seus comandados. Com a boa fase retornando ao Morumbi, até mesmo os mais criticados voltaram a cair nas graças da torcida, como é o caso de Daniel Alves.

Daniel Alves na lateral teríamos as melhores duplas de laterias do Brasil, sem dúvidas#VamosSaoPaulo — Jason Voorhees �������� (@Primata35384769)

April 13, 2021





O camisa 10, que vinha atuando no meio-campo, retornou à sua posição de origem na última partida e jogou na lateral direita. Questionado sobre a sensação de voltar para o lado do campo, o craque afirmou que não sentiu dificuldades. “Jogar de lateral é como andar de bicicleta, uma vez aprende, o resto é história”, respondeu Dani a um seguidor.