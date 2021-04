Dani Alves é o trunfo de Casares para quitar débitos com o elenco; presidente projeta “bolsão” no Tricolor

O Tricolor do Morumbi começa a se movimentar para quitar a dívida através de medidas anunciadas pelo presidente Julio Casares nesta sexta-feira (30). Uma das ações que fazem parte do plano, é a criação do “bolsão” que agrupará valores de onde os jogadores receberão parte das receitas do São Paulo como forma de pagamento das dívidas que tiverem com o clube. As informações são do Globoesporte.com.









Outra medida projetada pelo presidente Caseres contempla o “fator Daniel Alves”. O experiente jogador será protagonista de um plano de marketing que será criado e desenvolvido a médio prazo. A receitas adquiridas por meio da utilização da imagem de Dani Alves, devem ser direcionadas para o citado “bolsão”.

“Abrimos para os atletas a chance de serem nossos sócios em futuras receitas. Quando retornar a bilheteria, um percentual vai para esse “bolsão”. Com a chegada de um novo patrocínio, um percentual X vai para ser liquidado nesse “bolsão”. Quando vendermos jogador ou tivermos ganho com o mecanismo de solidariedade, um percentual vai para os atletas. Pedimos que os atletas, através de uma ata, fizessem esse entendimento”, detalhou o presidente do Tricolor do Morumbi.

Casares explica sobre as tratativas com jogadores sobre os débitos: “Houve conversas com os atletas, que sentiram a transparência. Temos uma dívida de um acordo passado da antiga gestão sobre o direito de imagem. De janeiro para cá, tudo foi zerado”. Sobre Daniel Aves, o presidente o colocou como “ grande aliado”, capaz de ajudar o clube na empreitada de movimentar receitas. O camisa 10 está em ascendência, se destacando na equipe de Crespo:

“Estamos tentando recuperar este espaço, pois é o melhor lateral-direito do mundo, um dos jogadores que mais venceu no futebol e que tem que ser um produto de marca. Nossa área de marketing tem tido esse entrosamento direto, e o Daniel tem sido um grande aliado para o São Paulo. Há diálogo permanente não só com o Daniel, mas com o estafe dele. Temos conversas com os representantes e uma vontade grande. Teremos notícias importantes com a participação do Daniel em projetos e produtos”, pontuou Casares.