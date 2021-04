Daniel Alves brinca com Neymar após classificação do PSG na Champions: ‘Me mata do coração’

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique, o PSG se classificou para as semifinais da Uefa Champions League pela terceira vez em sua história.

A equipe francesa conseguiu segurar a pressão dos bávaros nos minutos finais e avançou à próxima fase pelo critério de gols marcados fora de casa. Na partida de ida, o Paris ganhou por 3 a 2 na Alemanha. O placar agregado ficou em 3 a 3, mas a equipe francesa marcou mais vezes como visitantes.

Daniel Alves, do São Paulo, usou as redes sociais para comemorar a vitória do PSG e do amigo Neymar.

”Me mata do coração mesmo, vai… É um tipo de amizade errada da po***”, postou Dani Alves junto com a foto do craque levantando o troféu de melhor jogador em campo, que conquistou logo após o apito final.

O brasileiro acertou a trave três vezes no 1º tempo, e ainda viu Neuer fazer uma grande defesa para salvar outra finalização.

O próximo adversário do PSG pela semifinal da competição será definido por sorteio. O Chelsea também se classificou.