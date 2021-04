Daniel Alves desabafa e manda recado para torcida do São Paulo: “Acostumaram eles mal ou muito bem”

Daniel Alves chegou ao São Paulo cercado de grande expectativa e nos primeiros jogos, até correspondeu. No entanto, caiu de nível de forma assustadora e a torcida são-paulina pegou no seu pé. Alguns até mais exaltados pediram sua saída durante protestos após derrotas no Morumbi. O jogador ficou próximo de deixar o clube, mas preferiu permanecer.









O Tricolor Paulista ainda deve direitos de imagens ao craque e não tem ainda uma previsão de quando isso será quitado. Na imprensa esportiva brasileira, foi especulado que o medalhão estaria insatisfeito com as críticas pesadas e, por isso, estaria cogitando uma possível saída. No entanto, durante uma live no Instagram, Dani negou que guarda qualquer mágoa.

“Eles não sabem o quanto me dedico e respeito o clube que defendo. Sempre opinam em função de manipulação. Estão perdoados, mas o que eles querem eu quero em dobro!”, disse a estrela do Tricolor Paulista.

O jogador também falou sobre a impaciência do torcedor, que qualquer jogo quando o time não consegue a vitória ou a classificação, faz duras críticas e não alivia para nenhum atleta, independentemente de nomes ou status. Sem papas na língua, Dani revelou a dificuldade da situação.

“Acostumaram eles mal ou muito bem. Agora todos que chegam têm que ser tri mundial ou estão f…“, enfatizou.