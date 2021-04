Daniel Alves diz ter espaço em qualquer time do mundo e que, no Brasil, só joga no São Paulo

Na madrugada de sexta para sábado, Daniel Alves abri mais uma “coletiva” em seu perfil oficial do Instagram. O jogador respondeu às perguntas dos seguidores após a vitória do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, e novamente foi polêmico. Entre outros assuntos, afirmou que teria espaço em qualquer time do mundo.

Além de se considerar o melhor lateral-direito do planeta, o atleta entende que tem futebol para ser titular onde quiser. Quando perguntado se conseguiria voltar ao PSG ou ao Barcelona, afirmou: “Eu? Jogo em qualquer time do mundo. Não só lá… quando se trabalha muito e ama o que faz , você tem vaga em qualquer lugar”.

Outro assunto que pode ter animado o torcedor são-paulino, foi sobre se Dani jogaria em outro clube brasileiro. Segundo o jogador, só sairia do Tricolor para voltar a Europa. Antes de ser contratado pelo clube paulista, o lateral já havia expressado seu desejo de jogar no Morumbi, mas também falava em, um dia, voltar ao Bahia, clube que o formou.

Daniel Alves foi considerado por muitos como o melhor jogador do Choque-Rei. Jogando na lateral-direita, fez uma partida excelente, tendo dado a assistência para o gol que garantiu a vitória. Mesmo assim, disse que daria nota sete para sua atuação no Allianz Parque.