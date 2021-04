Daniel Alves ironiza postagem no Twitter e agita torcida do São Paulo

O São Paulo fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, e venceu o clássico contra o Palmeiras, em pleno Allianz Parque. O time são-paulino vem ganhando uma confiança muito grande com o técnico Crespo e a tendência é só melhorar ao longo da temporada. Nas redes sociais, a torcida está muito empolgada e tem grande expectativa para o futuro.









Daniel Alves jogou como ala na direita e foi muito bem, elogiado por Crespo e assumiu novamente o protagonismo da equipe. O medalhão, que foi muito criticado no final da temporada passada, tem conseguido dar uma resposta dentro de campo e voltar a atuar em grande nível principalmente em partidas consideradas mais importantes.

Nas redes sociais, Dani se empolgou e compartilhou uma postagem do portal TNT Sports no Twitter ironizando a sua volta a posição de origem: “Sério? Ahhhh que isso…. nem sei jogar ali”. Rapidamente o tweet do craque foi compartilhado rapidamente na Web e o jogador voltou a ser, pelo menos na internet, ovacionado pelos são-paulinos.

Crespo tem conseguido montar uma estratégia muito interessante e os atletas compraram a ideia do argentino. O principal objetivo agora é começar a Libertadores bem já para não sofrer sustos no decorrer da competição internacional. A confiança no Morumbi voltou e tudo indica que o SPFC vai brigar novamente pelos principais títulos do continente.

O treinador sabe que o futebol brasileiro vive em uma verdadeira gangorra, onde tudo está bem hoje e amanhã as coisas mudam, nada presta e por aí vai. É por isso que requer uma série de cuidados para não se empolgar demais e manter sempre o foco bastante alto.