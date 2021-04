Daniel Alves joga bem na ala do São Paulo; veja os números no Choque-Rei

A escalação do São Paulo trouxe uma novidade que muitos torcedores esperavam. Com a lesão de Igor Vinicius, coube a Daniel Alves, usualmente escalado no meio-campo, começar como ala na direita, posição em que atuou durante toda a carreira.

O camisa dez e capitão do Tricolor não decepcionou e foi um dos melhores em campo, dando até assistência para o gol de Pablo, o único na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque.

Segundo o ‘SofaScore’, o jogador, que atuou os 90 minutos, deu 75 toques na bola e acertou 35 dos 40 passes que tentou na partida, um aproveitamento de 88% no quesito. Além disso, foram quatro passes decisivos e duas chances que criaram situações de gols para os companheiros.

O jogador também chegou bem a linha de fundo do ataque tricolor. De sete cruzamentos, o camisa dez acertou três, sendo um na cabeça de Luciano, que o atacante perdeu o gol, e depois no belo passe para Pablo marcar o gol da vitória na segunda etapa. Além disso, foram quatro acertos em de seis bolas longas, mostrando visão de jogo.

No quesito defensivo, Dani venceu um de quatro duelos pelo chão e todos dos três duelos pelo alto. Foram ainda um desarme, uma interceptação e um corte. Números que provam também a sua importância para a defesa do São Paulo.

Para quem estava esperando Daniel Alves na lateral do Tricolor, a sua atuação foi de empolgar a torcida. Resta saber se o jogador continuará jogando na posição, onde sempre se destacou no futebol mundial.