Daniel Alves nega ressentimento com a torcida do São Paulo: ‘Estão perdoados’

Coma volta do Campeonato Paulista após um mês parado devido a pandemia de Covid-19, o capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, voltou aos jogos com o elenco e aproveitou para responder seguidores na sua conta do Instagram.

ATUAÇÕES: Léo Ortiz faz gol contra e São Paulo vence após boas mexidas de Crespo



Na última segunda-feira (02), depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, o jogador fez uma caixinha de perguntas e comentou sobre a sua relação com a torcida do São Paulo, que vive altos e baixos desde a sua chegada em 2019. O jogador negou ter ressentimento com os torcedores.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

– Não… eles não sabem o quanto me dedico e respeito o clube que defendo. Sempre opinam em função da manipulação! Estão perdoados, mas o que eles querem em quero em dobro – afirmou o camisa dez em resposta a um seguidor.

Dani comentou sobre relação com a torcida (Foto: Reprodução)

Dani vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo nos últimos anos, mas convive diariamente com as críticas da torcida devido a alguns jogos abaixo da média. Ele, inclusive, lidera as estatísticas do Campeonato Paulista pelo segundo ano consecutivo.

O camisa dez, assim como o elenco do São Paulo, se prepara para jogar diante do Guarani, às 21h30, na próxima quarta-feira (14), no Morumbi.