Danilo Barbosa estreia como zagueiro e já foca próximo jogo após revés no Choque-Rei

Com Danilo Barbosa como titular, o Palmeiras acabou derrotado pelo São Paulo na noite desta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Escalado como zagueiro em sua primeira partida no clube alviverde, o versátil recém-chegado já procura pensar no próximo jogo.

Sem os poupados Gustavo Gomez, o técnico Abel Ferreira escalou Danilo Barbosa, Benjamin Kuscevic e Alan Empereur na linha defensa. Capaz de atuar também como volante, ainda desentrosado, o estreante não foi brilhante, mas fez uma exibição segura.

Com o Palmeiras inofensivo no campo de ataque, o São Paulo aproveitou uma falha para marcar o gol da vitória. Ao tentar passe de primeira no campo de defesa, Gustavo Scarpa acabou desarmado por Daniel Alves, que cruzou da direita para finalização certeira de Pablo.

“Um jogo como esse é decidido no detalhe. Estivemos bem e acho que faltou acertar no último terço. Mas um jogo como esse é decidido no detalhe. É pensar na frente, já no próximo jogo”, disse Danilo Barbosa, econômico nas palavras em sua entrevista ao Premiere.

Questionado sobre as primeiras impressões do futebol local, o estreante também não se alongou. “Para mim, é novidade, já que não desfrutei do futebol brasileiro e acabei saindo muito cedo. É procurar se adaptar ao máximo e o mais rápido possível”, resumiu o volante e zagueiro, emprestado pelo francês Nice até o fim da temporada.

O próximo compromisso do Palmeiras, citado por Danilo Barbosa, será contra o Botafogo-SP e está marcado para às 20 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Santa Cruz, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com oito pontos, o time alviverde ocupa o segundo posto do Grupo C.