Danilo critica Fifa e Uefa, reclama de ameaças após Superliga e defende ‘mudanças para salvar o futebol’

Em entrevista à emissora Sky Sports, o lateral-direito Danilo, da Juventus, defendeu que as entidades e clubes adotem “mudanças para salvar o futebol”.

A forte fala do brasileiro ocorre dias depois do lançamento da Superliga europeia, no último domingo, por 12 dos times mais ricos e poderosos da Europa, inclusive a “Velha Senhora” (que teria o presidente Andrea Agnelli como um dos principais dirigentes do torneio).

No entanto, após enorme reprovação da Fifa, da Uefa, da comunidade do futebol e dos torcedores tanto dos clubes envolvidos quanto dos que ficaram de fora, a Superliga foi “implodida” e cancelada em apenas dois dias.

Danilo, porém, apoiou que sejam feitas mudanças urgentes nas estruturas do futebol, principalmente após os fortes prejuízos sofridos pelos clubes com a pandemia de coronavírus.

“Eu penso que, se os 12 clubes aceitaram este novo projeto (da Superliga), é porque viram que são necessárias algumas mudanças no futebol. Não sei se este projeto teria sido o melhor, mas agora devemos falar todos sobre algumas mudanças para salvar o futebol, porque a COVID-19 teve impacto em todas as áreas da vida, e também no futebol”, afirmou.

Danilo durante partida da Juventus contra o Napoli, em abril de 2021 Getty Images

“O presidente (Agnelli) já falou anteriormente, já nos disse para estarmos tranquilos, que ele queria fazer algo de bom para o futebol, para todos nós. Mas nós, os jogadores, já temos tanta coisa em que pensar, com os jogos, os treinos, não nos podemos permitir gastar energias com uma Superliga que não foi para a frente”, acrescentou.

Na entrevista, o atleta da seleção brasileira também criticou a Fifa e a Uefa por terem ameaçado sancionar jogadores e clubes que participassem da Superliga.

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, disse, por exemplo, que as equipes seriam excluídas de suas ligas nacionais, enquanto os atletas seriam impedidos de disputar Copa do Mundo e Eurocopa.

“Eu penso que, se a Uefa se preocupasse tanto com os jogadores, não nos faria viajar tanto em meio de uma pandemia, não nos faria jogar tantos jogos num ano tão difícil”, disparou.





“Posso dizer que, para mim como jogador, não foi agradável ser ameaçado pela Uefa e pela Fifa”, finalizou.