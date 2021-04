Danilo descobre local do cativeiro de Lurdes; veja foto do reencontro · .

Danilo (Chay Suede) finalmente encontrará Lurdes (Regina Casé) em Amor de Mãe. Após descobrir a existência de um sítio em nome de Thelma (Adriana Esteves) e ir até o local para checar, ele encontrará os pertences da sogra no casebre. A essa altura, a babá terá conseguido fugir, e o rapaz sairá pela região à sua procura. Mesmo sem saber que a mulher é sua mãe verdadeira, eles terão um encontro emocionante.

Na novela das nove da Globo, Danilo descobrirá o paradeiro da sogra, ao mesmo tempo em que Lurdes conseguirá escapar de seu cativeiro. Após entrar no casebre, o cozinheiro verá o nome dos filhos de Lurdes escrito na parede e terá certeza de que a personagem de Regina Casé estava presa ali.

A pé, ele começará a chamar pela sogra na estrada de terra. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os dois se cruzarão nas redondezas do cativeiro, mas em um primeiro momento, Lurdes se esconderá, pois achará que Thelma ou algum de seus capangas podem estar no carro.

Ao ver que o rapaz está sozinho, ela responderá aos chamados dele. O abraço emocionante que marcará o reencontro entre mãe e filho será dado no meio da estrada.

joão cotta/tv globo

Lurdes será encontrada por Danilo

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público no próximo dia 9. A próxima semana é a última da trama.

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor de Mãe e outras novelas.