Danilo e Camila passam a perna em Thelma para salvar Lurdes · .

Após serem enganados por Thelma (Adriana Esteves) durante toda a trama, Danilo (Chay Suede) e Camila (Jéssica Ellen) passarão a perna na vilã em Amor de Mãe. O casal se unirá contra a comerciante para salvar Lurdes (Regina Casé) do cativeiro onde é mantida refém pela criminosa na novela das nove da Globo.

No capítulo da última segunda (5), Danilo descobriu que Thelma aluga um sítio em local isolado, e irá investigar o imóvel. Ele pedirá que Camila segure sua mãe em casa, enquanto procura o imóvel. A professora cumprirá o combinado e, toda vez que a sogra pensar em sair, ela inventará uma desculpa para mantê-la distraída.

Depois de um tempo, Thelma desconfiará das intenções da nora. Camila, então, não conseguirá mais manter a assassina em casa. Mesmo com a promessa de deixar Lurdes morrer de fome, a criminosa decidirá fazer uma visita ao cativeiro onde mantém a babá como refém. Mas ao chegar, não encontrará ninguém, pois a mulher já terá conseguido escapar.

Ao procurar pelos arredores, Thelma flagrará o momento que Lurdes encontrará Danilo. De longe, ela observará o abraço emocionado dos dois e espumará de raiva.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público na próxima sexta (9).

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

