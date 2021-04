Danilo e Lurdes descobrem segredos e confrontam Thelma · .

Na reta final de Amor de Mãe, ficará cada vez mais difícil para Thelma (Adriana Esteves) conseguir esconder seus crimes e armações. Lurdes (Regina Casé) deduzirá que a vilã matou a mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen), e Thelma confirmará. Já Danilo (Chay Suede) descobrirá que a falsa mãe fez uma doação polpuda e estranhará esta atitude dela.

Na novela das nove da Globo, ainda no cativeiro, Lurdes ouvirá uma conversa de Thelma com Eudésio, o homem que tinha os documentos do hospital que provavam que Danilo é Domênico. Para impedir que ele revelasse esta história, ela pagou R$ 20 mil.

Ao ouvir a conversa entre os comparsas, Lurdes se lembrará de que Rita (Mariana Nunes) foi morta perto da casa de Eudésio e entenderá tudo. “Minha Nossa Senhora! A Rita descobriu tudo e você atropelou ela! Foi isso, não foi? Não adianta mais mentir, Thelma… A verdade é que você é uma assassina!”, acusará.

A megera não tentará negar: “Quer saber? É até bom você saber de tudo mesmo pra ficar bem calminha, sabendo do que eu sou capaz pra defender a minha relação com o meu filho!”.

De volta para casa, é o filho que ela precisará de enfrentar. Danilo terá recebido a visita de Paula, filha de Eudésio, que terá ido agradecer pela doação feita por Thelma. “Não é todo mundo que se compadece e faz uma doação como a que a senhora fez. 20 mil reais é muito dinheiro!”, dirá a jovem.

Danilo não entenderá nada e confrontará a dona do restaurante: “Mãe, eu posso saber por que a senhora deu 20 mil reais pra uma pessoa que a gente nem conhece??”.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público no próximo dia 9. A próxima semana é a última da trama.

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

