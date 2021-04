Danilo Fernandes passa por cirurgia e Inter divulga tempo de recuperação; goleiro abre espaço para disputa

Depois de ter ficado no “quase” no Campeonato Brasileiro 2020 e ter visto a taça escapar na última rodada, o Inter começou bem a temporada. Garantido na fase de grupos da Libertadores, o Colorado só vêm atuando pelo Campeonato Gaúcho, onde acumula cinco vitórias, dois empates e duas derrota.









No último sábado (03), no entanto, a derrota para o Grêmio no clássico deixou um sentimento ruim nos colorados. Na saída do jogo, Rodrigo Dourado lamentou a postura do Inter e disse que o time tem “medo de ser feliz” em grenais. A frase seria uma referência às chances perdidas pela equipe comandada por Miguel Ángel Ramírez.

Aliás, falando em Ramírez, o técnico espanhol terá uma baixa importante pelas próximas semanas. Segundo Tomás Hammes, do ge.com, o goleiro Danilo Fernandes ficará afastado por até quatro semanas. O arqueiro passou por uma cirurgia na coluna na noite desta terça-feira (06) para corrigir uma hérnia de disco lombar.

O Danilo Fernandes machucado, novamente. Acho que chegamos no limite com ele no elenco. Essa posição o Inter tem que inovar. Danilo vai ficar 4 semanas fora do Inter. — Wagner Jung (@wagnerjung)

April 7, 2021





O goleiro já estava afastado desde março, quando já reclamava de dores no local e passava por tratamento intensivo para amenizar o desconforto. Sem sucesso na recuperação, o prcedimento se fez necessário. Para a meta colorada, então, Ramírez tem Marcelo Lomba à disposição e Daniel como opções.