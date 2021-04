Danilo salva Lurdes da morte e encara dias de terror; entenda · .

Danilo (Chay Suede) passará por momentos de terror em Amor de Mãe. Após o rapaz salvar a vida de Lurdes (Regina Casé), ele descobrirá que é Domênico. O cozinheiro ficará desesperado ao saber que sua mãe adotiva, Thelma (Adriana Esteves), promoveu uma matança para esconder a verdade na novela das nove da Globo.

O marido de Camila (Jéssica Ellen) descobriu que Thelma aluga um sítio no meio do nada. Ele não vai se contentar com a explicação da comerciante sobre o imóvel e resolverá ir até lá para investigar o local.

No momento em que o personagem de Chay Suede chegar, Lurdes terá conseguido escapar do casebre. Ela terá vagado pelos arredores em busca de ajuda. O administrador entrará na casa e encontrará pertences da veterana e os nomes dos filhos dela escritos na parede.

O rapaz, então, descobrirá que a nordestina não morreu como todos pensam. Ele tentará encontrar a personagem de Regina Casé na estrada de terra e gritará pelo seu nome. Lurdes ouvirá as súplicas do filho perdido.

Em um primeiro momento, ela não responderá aos chamados por temer que ele esteja acompanhado de Thelma ou de algum capanga da megera. Porém, a mãe de Érica (Nanda Costa) notará que o rapaz está sozinho e correrá para seu encontro. A dupla se abraçará, e Lurdes finalmente revelará que ele é Domênico.

Verdade à tona

Para quem não lembra, Thelma já contou à nordestina que matou Rita (Mariana Nunes) para evitar que a mãe biológica de Camila dissesse a verdade a Lurdes. A comerciante também terá confessado que foi responsável por assassinar Jane (Isabel Teixeira) e forjar o suicídio da médica quando a ex-babá escapar de suas garras.

Lurdes revelará até que, no cativeiro, a vilã também iria deixá-la para morrer de fome. Desnorteado, Danilo ficará completamente chocado ao se dar conta de que foi criado por uma mulher dissimulada e sem escrúpulos.

Apesar de descobrir que Lurdes é sua mãe verdadeira, o rapaz sofrerá demais ao saber que sempre esteve à mercê de uma psicopata. Ele enfrentará dias de terror antes de ter seu final feliz com a mulher, o filho e sua nova mãe e irmãos.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público na próxima sexta (9).

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

