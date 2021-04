Data FIFA fará Brasil jogar seis vezes em dois meses e times podem ser prejudicados em partidas do Brasileirão e Copa do Brasil

A Fifa remarcou mais dois jogos que foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. As duas partidas que iam ser realizadas em março, agora acontecerão em setembro e outubro. As seleções e a entidade tem um pré-acordo, mas devem oficializar as datas em maio. A seleção brasileira e mais nove seleções já sabem que jogarão seis vezes em dois meses.

Os times do Brasil podem se afetar com essa decisão da Conmebol, visto que se algum jogador dos principais times do país, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, por exemplo forem convocados, desfalcarão os seus times por muito tempo e em competições importantes nos campeonatos nacionais, como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Em setembro, se os jogadores que jogam em times do Brasil foram convocados, perderão a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, como o primeiro confronto semifinal se seus times estiverem lá, além das 20ª, 24ª, 25ª e 26ª rodadas do Brasileirão. Com os seis jogos marcados, os atletas convocados poderão ficar com as seleções 12 dias. Há uma previsão dos dias em que as partidas vão acontecer, em setembro deverá ser 2, 6 e 10 e em outubro 7, 11 e 15.

Jogos das Eliminatórias: