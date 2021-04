Davi ‘esmurra’ Ana de A Vida da Gente com coma a jato em Amor de Mãe · .

Em sua última semana, Amor de Mãe vai colocar o pé no acelerador para assegurar um final feliz a Davi (Vladimir Brichta). O ativista ambiental acordará do coma e surpreenderá não só os médicos, mas também os telespectadores pela sua recuperação a jato –um milagre que deixaria Ana (Fernanda Vasconcellos), de A Vida da Gente, verde de inveja.

O ecologista deu entrada no hospital em estado grave após ser alvo de um atentado encomendado por Álvaro (Irandhir Santos). Érica (Nanda Costa) assumirá as rédeas da ONG Planeta Vivo e, de quebra, ainda virará a madrasta que Benjamin (Guilherme Hamacek) pediu a Deus.

A filha de Lurdes (Regina Casé), no entanto, não precisará segurar as pontas durante muito tempo, já que o biólogo despertará nas cenas que serão exibidas nesta segunda-feira (5).

O personagem de Vladimir Brichta descobrirá que o dono da PWA está na pior desde que Sandro (Humberto Carrão) entregou o livro-caixa de Belizário (Tuca Andrada) para a polícia. Com todos os seus crimes registrados sob a alcunha de “Canibal”, o vilão foi obrigado a se esconder em um casebre arranjado por Penha (Clarissa Pinheiro).

O folhetim de Manuela Dias ainda deixará as inúmeras sessões de fisioterapia e de terapia ocupacional de lado para mostrar Davi pronto para mais um protesto na terça-feira (3).

A narrativa, inclusive, avança aos solavancos até o último capítulo, como o salto de dois meses que deixou o público com a pulga atrás da orelha na última sexta (2). Em um clipe, diversas tramas foram resolvidas –a exemplo de Durval (Enrique Diaz) e Natália (Clarissa Kiste) retomando o casamento ou Betina (Isis Valverde) curada da Covid-19.

A novela, aliás, não pegou emprestado apenas um dos temas centrais de A Vida da Gente, como também abordou o programa de proteção a testemunhas que é destaque em Salve-se Quem Puder. As redes sociais não perdoaram as coincidências e criaram uma teoria da conspiração sobre um Globoverso –um universo em que todas as novelas estão conectadas entre si.

Resumo da semana

Segunda, 5/4 (Capítulo 121)

Thelma tenta despistar Danilo, que desconfia da atitude da mãe. Érica garante a Benjamin que Davi despertará do coma. Durval ajuda Danilo a descobrir os segredos de Thelma.

Davi acorda do coma, e Érica e Miguel comemoram. Betina aconselha Marina sobre seu namoro com Ryan. Lucas informa o paradeiro de Álvaro para Vitória. Danilo descobre que Thelma aluga um sítio. Álvaro ameaça Vitória.

Terça, 6/4 (Capítulo 122)

Penha chega para resgatar Álvaro. Danilo sonda Thelma sobre o sítio. Raul e Sandro se desesperam ao não conseguir falar com Vitória. Nuno revela a Danilo que Thelma deixou o hospital com outro bebê nos braços após o incêndio.

Durval pede ajuda a Carol para não revelar seu novo emprego a Natália. Betina decide vender suas ações da PWA. Davi volta à ativa, e Álvaro se irrita. Betina decide patrocinar Marina.

Quarta, 7/4 (Capítulo 123)

A emissora não divulgará o resumo do antepenúltimo capítulo da novela.

Quinta, 8/4 (Capítulo 124)

A emissora não divulgará o resumo do penúltimo capítulo da novela.

Sexta, 9/4 (Capítulo 125)

A emissora não divulgará o resumo do último capítulo da novela.

Sábado, 10/4

Reprise do último capítulo da novela.

Os capítulos de Amor de Mãe são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

