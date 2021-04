David Braz comemora primeiro treino no CT do Fluminense

Livre da Covid-19, o zagueiro David Braz pode finalmente aparecer no CT do Fluminense para treinar pela primeira vez. O zagueiro cumpriu o afastamento e foi a novidade no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira.

David Braz foi o último reforço confirmado pelo Tricolor como parte do pacotão visando a Libertadores. Além dele, chegaram ao clube o zagueiro Manoel, o meia Cazares e os atacantes Raúl Bobadilla e Abel Hernández.

Em suas redes sociais, David Braz comemorou a volta ao trabalho:

“De volta aos trabalhos! Depois de um período fora por conta do Covid-19. Enfim, hj fiz meu 1° treino no campo pelo @FluminenseFC . Estou muito feliz e motivado pra fazer uma ótima temporada pelo Fluzão. Logo estarei a disposição da comissão técnica.”