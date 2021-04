David Braz é barrado contra o Del Valle e está de saída do Grêmio; zagueiro será rival na disputa da Libertadores

Ainda um pouco tímido no mercado de transferências, o Grêmio deixou claro que necessita realizar algumas contratações para ter um elenco qualificado, com chances maiores de título nesta temporada. Até o momento, a equipe tem feito um alto corte de custos, cedendo jogadores que não estão nos planos de Renato Portaluppi.









Segundo informações do jornalista Rafael Pfeiffer, o nome da vez é o zagueiro David Braz, que acertou sua saída do Tricolor e agora está livre para assinar com o Fluminense, que já vinha negociando com o atleta desde o começo de abril. Liberado, foi barrado da partida decisiva contra o Independiente Del Valle, na Arena, às 19h15min, na próxima quarta-feira (14).

Importante salientar que o defensor chega ao Rio de Janeiro como um pedido do técnico Roger Machado, para reforçar o elenco carioca que disputará a Libertadores 2021. Com salário elevado, fazia parte de uma lista de jogadores que seriam liberados caso recebessem propostas. Caso semelhante ocorreu com o goleiro Vanderlei, que deixou Porto Alegre para acertar com o Vasco.

Zagueiro jogará a Libertadores pelo Flu – Foto: Pedro H. Tesch/AGIF.



Já considerado “carta fora do baralho” desde o início desta temporada, precisou ser acionado recentemente em função dos casos da Covid-19, entrando no jogo em Assunção, contra o Del Valle, na derrota por 2 a 1, após expulsão de Ruan, ajudando o time a reduzir os danos e evitar sofrer mais gols.

Desta forma, sem David Braz, o Imortal precisa de um resultado positivo nesta partida para seguir na competição. Caso consiga a classificação, entra automaticamente no Grupo A, que é composto por Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario.