David Braz inicia sua jornada pelo Fluminense; zagueiro chega para concorrer por vaga com mais 5 defensores

A sexta-feira (23) foi de novidade e início de trajetória de mais um jogador que vestirá o manto vermelho branco e grená. O zagueiro David Braz realizou seu primeiro treinamento no CT Carlos Castilho. O jogador voltou a realizar atividades após se recuperar da Covid-19. Para esse primeiro momento, o foco está em seu recondicionamento físico.









Com trabalhos de musculação e logo em seguida voltas correndo no granado do CT, David Braz concluiu seu programa de treinos. O jogador ainda não está integrado nos treinamentos realizados com o grupo do Tricolor das Laranjeiras. Ele chega para brigar por posição com os outros zagueiros do clube, Luccas Claro, Nino, Matheus Ferraz, Manoel e Frazan.

David chegou no Flu na última terça-feira (20), assim que os dez dias de isolamento por conta da infecção foram cumpridos. Como ainda está em período de testes e retomada de sua capacidade física, não há uma previsão para que fique à disposição do técnico Roger Machado para ser relacionado nos jogos do Nense.

O vínculo do zagueiro com o Fluminense vai até abril de 2023. Aos 34 anos, David chega ao Tricolor após rescindir de forma amigável com o clube gaúcho. O último jogo oficial do zagueiro foi em 9 de abril, entre Grêmio e Independiente del Valle, pela pré-Libertadores. Logo no dia seguinte, ele testou positivo para Covid e ficou fora do jogo da volta.