David Braz poderá jogar a Liberta mesmo que entre em campo pelo Grêmio

O Fluminense tenta a contratação do zagueiro David Braz, do Grêmio, para reforçar seu sistema defensivo em 2021. Se preparando para o início da fase de grupos da Libertadores, o Tricolor foi surpreendido pelo fato do jogador ter sido relacionado para a partida do Grêmio contra o o Independiente del Valle, na próxima quarta-feira.

O Grêmio disputa a pré-Libertadores e decide a vaga contra a equipe equatoriana. Mesmo fora dos planos do técnico Renato Gaúcho, David Braz foi incluído na lista em razão das ausências dos titulares Geromel e Kannemann, lesionados. Além disso, Paulo Miranda está afastado com covid.

O Fluminense, contudo, não precisa se preocupar, pois o regulamento da competição continental em 2021 não proíbe que atletas atuem na fase preliminar por um clube e a fase de grupos por outro.

Aos 33 anos, David Braz surgiu na base do Palmeiras, onde iniciou a carreira profissional. Depois de uma passagem no futebol grego, atuou por quase três anos pelo Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 2009. Do Flamengo foi para o Santos, passou por vitória e está no Grêmio desde 2019.