David dá a volta por cima no Fortaleza e sonha em ganhar mais títulos pelo Leão: “Que eu possa continuar dando alegrias”

Enderson Moreira segue preparando sua equipe para o grande duelo da semifinal contra o Bahia, marcado para o próximo sábado (24). Quem está pronto para levar o Leão à mais uma final é David. Contratação mais cara da equipe cearense, o atacante demorou muito para engrenar, mas de tanto batalhar, deu a volta por cima e hoje vive um grande momento dentro do Tricolor do Pici. A fase é tão boa que no último jogo, a torcida o homenageou com a hashtag “DVDay” nas redes sociais.









“Fico feliz pelo carinho que eles estão me tratando, foi pegando o apelido do DVD. Acho legal, me divirto bastante, acho que pegou bem. Que eu possa continuar dando alegrias para poder sempre comemorar com eles”, afirmou o jogador.

Nessa temporada, são quatro gols e três assistências até o momento. Vale lembrar que o atacante já foi campeão estadual, mas quer conquistar títulos mais importantes para o clube. Nas graças da torcida tricolor, o contrato de David com o Fortaleza é válido até 31 de dezembro de 2023. Ele chegou ao clube em janeiro de 2020.

Na minha opinião, hoje em nosso ataque temos duas vagas já preenchidas e afirmadas no Fortaleza, David e Robson (mesmo perdendo gols, vem sendo importante) o grande questionamento é quem é o dono dessa terceira vaga no ataque. Quem deve ser nosso outro atacante titular ? pic.twitter.com/QfowfqUF35 — Felipe Carvalho ������ (@FCarvalho1918)

April 21, 2021





“Gostaria de ganhar títulos. Acho que está faltando uma Copa do Nordeste, ganhamos o Cearense, mas acho que temos tudo para realizar esse campeonato. Estamos no caminho certo, nos preparando, e sábado contra o Bahia é uma guerra“, assegurou o camisa 17 do Fortaleza, avaliado atualmente em €1.30m, segundo o portal Transfermakt.